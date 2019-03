Pasewalk: Bundespolizei unterbindet Einschleusung von Ausländern auf der A 11

von svz.de

06. März 2019, 15:25 Uhr

Kurz nach Mitternacht des gestrigen Tages (5. März 2019) kontrollierte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Pasewalk auf der BAB 11 ein in Richtung Berlin fahrendes Fahrzeug. Fünf der sechs Insassen wiesen sich mit gültigen ukrainischen Reispässen aus. Sie gaben zunächst an, in Hamburg Auto`s kaufen zu wollen. Im Gespräch mit den Bundespolizisten machten sie auf deren Nachfrage hin jedoch widersprüchliche Angaben. Im Gepäck der zwischen 37 und 52 Jahre alten Männer fanden die Beamten dann persönliche Arbeitsbekleidung und Schutzhelme für Bauarbeiter. Es bestand der Verdacht, dass sie in Deutschland einer Erwerbstätigkeit nachgehen wollen. Die hierfür erforderliche Aufenthaltsgenehmigung mit der Erlaubnis zur Arbeitsaufnahme konnten sie nicht vorweisen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise, des unerlaubten Aufenthalts sowie der unerlaubten Arbeitsaufnahme eingeleitet. Die Männer wurden in Gewahrsam genommen und nach Ende der polizeilichen Maßnahmen bereits am Nachmittag desselben Tages nach Polen zurückgeschoben. Der österreichische Fahrer des Fahrzeuges wurde vorläufig festgenommen. Gegen in bestand der Verdacht der Einschleusung. Der 60-Jährige konnte die Dienststelle nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.