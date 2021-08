Corona-Pilotprojekt in Pütnitz : Pangea-Festival 2021 erlebt chaotischen Start

Eigentlich sollte der Einlass auf das Gelände des Pangea-Festivals 2021 am Donnerstagvormittag beginnen. Doch es gab Komplikationen.

Pütnitz | Auf den Betonpisten des ehemaligen Flugplatzes in Pütnitz, einem Ortsteil von Ribnitz-Damgarten, stehen am Donnerstag Fahrzeuge - soweit das Auge reicht. Eigentlich sollte der Einlass auf das Gelände des Pangea-Festivals 2021 am Vormittag beginnen. Allerdings seien dann Scanner ausgefallen, mit denen die Tickets überprüft werden, heißt es von Mitarbei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.