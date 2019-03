Freie Wähler/BMV : Oppositionsfraktion fordert mehr Einsatz gegen Drogenkriminalität

Die Zahl der Drogendelikte in Mecklenburg-Vorpommern geht seit Jahren nach oben. Die kleinste Oppositionsfraktion im Landtag fordert daher Konsequenzen.

von Frank Pfaff

27. März 2019, 07:25 Uhr

Die Landtagsfraktion Freie Wähler/BMV fordert von der Landesregierung, verstärkt gegen die wachsende Drogenkriminalität in Mecklenburg-Vorpommern vorzugehen. «Hierzu ist mehr Prävention, aber auch mehr Repression notwendig», betonte der Abgeordnete Matthias Manthei. Er reagierte damit auf jüngste Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik. Demnach erfassten die Ermittler im Jahr 2018 genau 6669 Fälle von Rauschgiftkriminalität. Das bedeutete im Vergleich zum Jahr davor einen Anstieg um elf Prozent.

Doppelt so viele Fälle wie 2008

Diese Zunahme sei alarmierend und auch keine vorübergehende Erscheinung, erklärte Manthei. Bereits seit mehr als zehn Jahren halte der Trend in Mecklenburg-Vorpommern an. So habe 2008 die Polizei im Land noch 3350 Fälle registriert. Inzwischen seien es nahezu doppelt so viele.

Manthei sprach sich dafür aus, Suchtberatungsstellen finanziell besser zu unterstützen. Außerdem müssten Polizei und Staatsanwaltschaft Drogenstraftaten konsequent ahnden. «Die Rauschgiftkriminalität schadet nicht nur den Drogenkonsumenten selbst. Durch die Beschaffungskriminalität werden auch Unbeteiligte Opfer», mahnte Manthei.

Bei der Vorstellung der jüngsten Kriminalitätsstatistik hatte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Dienstag auf den deutlichen Anstieg bei den Rauschgiftdelikten hingewiesen. Laut Statistik nahmen dabei Rohheitsdelikte, die Konsumenten harter Drogen im Zusammenhang mit der Drogenbeschaffung verübten, sogar um 23 Prozent zu. Die Zahl der Raubüberfälle in Wohnungen verdoppelte sich bei diesem Täterkreis.