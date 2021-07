Verschobene Eingriffe : Operateure in MVs Kliniken haben jetzt viel zu tun

Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern von Mecklenburg-Vorpommern ist stark gesunken. Die Kliniken holen nun viele verschobene Operationen nach.

Schwerin | In den Schweriner Helios Kliniken können sie „ein bisschen durchatmen“, wie es Geschäftsführer Christian Becker ausdrückt. Null Patienten mit Covid-19 auf der Normalstation und auch keine Corona-Fälle mehr auf der Intensivstation, heißt es in der Übersicht der Klinik zu den aktuellen Fallzahlen. Die Corona-Lage an den Krankenhäusern hat sich landeswei...

