Weiterbau der A14 : Oberverwaltungsgericht entscheidet über Waldbesetzung

Im Streit um Proteste gegen den Weiterbau der Autobahn 14 hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Sachsen-Anhalt zugunsten von Waldbesetzern entschieden.

Magdeburg/Schwerin | Der Senat habe die Beschwerde des Landkreises Stendal gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Magdeburg zurückgewiesen, teilte das OVG am Freitag mit. Das Verwaltungsgericht in Magdeburg hatte Anfang vergangener Woche in erster Instanz entschieden, dass das umstrittene Protestcamp von der Versammlungsfreiheit geschützt ist. Dagegen hatte der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.