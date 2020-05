Mecklenburg-Vorpommern : Gericht weist Klagen gegen Obergrenze bei Hotelauslastung ab

Die Klagen von P&S Immobiliengesellschaft und der The Grand Hotel Management GmbH gegen die Belegungsobergrenze wurden am Mittwoch abgelehnt.

von Birgit Sander (dpa)

27. Mai 2020, 13:25 Uhr

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Greifswald hat die Klage gegen die Belegungsobergrenze von 60 Prozent der Betten in Hotels in Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch als unbegründet abgelehnt.

Der Gerichtsbeschluss bezieht sich auf zwei Anträge der P&S Immobiliengesellschaft und der The Grand Hotel Management GmbH, vertreten jeweils durch den Geschäftsführer und Hotelier Oliver Schmidt. Er wollte mit der Klage vor allem erreichen, dass die wegen der Corona-Pandemie festgelegte Belegungsobergrenze aufgehoben wird. Die Landesregierung als Antragsgegnerin in dem Verfahren argumentierte, die Regelung diene in erster Linie der Beschränkung von Kontakten in den Beherbergungsbetrieben. Die Regelungen seien angesichts ihrer Geldungsdauer bis zum 10. Juni angemessen.

Das OVG erklärte, die Regelung sei erforderlich, andere Mittel seien nicht vorhanden, um das Ziel der Verordnung zu erreichen, Infektionen mit dem Coronavirus zu verhindern.

