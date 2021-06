Landtagswahl 2021 : Nordost-Grüne beraten über das Programm

Hohe Umfragewerte für die Partei schüren die Hoffnung der Grünen, im September in den Schweriner Landtag zu kommen.

Mecklenburg-Vorpommern | Wie schon bei der Nominierung ihrer Spitzenkandidaten zur Landtagswahl im September drücken die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern auch bei ihrem Wahlprogramm aufs Tempo. Bei einem zweitägigen Online-Konvent will die Partei an diesem Wochenende über ihre politischen Ziele debattieren und das Programm beschließen. Den 111 Delegierten, die per Internet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.