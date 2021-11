Klimaschutzstiftung beteiligt? : Nord Stream 2 und das geheime Schiff aus MV

In einem Bericht der US-Regierung ist von einem geheimnisvollen „Blauen Schiff“ die Rede, das am Bau der Röhre beteiligt sein soll. Gehört es der Klimaschutzstiftung des Landes? Die Opposition fordert Aufklärung.

Schwerin | Beteiligt sich die Landesregierung mit einem „Geisterschiff“ an der Fertigstellung der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 und bedient sich dazu der Klimaschutzstiftung MV? Der Bericht der US-Regierung an den Kongress vom Montag zu neuen Sanktionen legt das nahe. In dem Bericht ist von einem geheimnisvollen „Blue Ship“ (Blaues Schiff) die Rede. ...

