Niedriglohn in MV : Wenig Geld trotz Vollzeitjob – eine Reinigungskraft berichtet

Jahrelang hat MV mit Billiglöhnen um Investoren geworben. Ein Tariftreuegesetz soll für höhere Gehälter sorgen. Eine Reinigungskraft aus Wismar erzählt, wie hoch der Druck ist.

Schwerin | Große Sprünge sind da nicht drin: Treppenhäuser, Glaswände, Schulflure, Behördengänge, immer auf den Beinen, Treppen rauf, Treppen runter – „das geht ganz schön auf die Gelenke und den Rücken“, erzählt Manfred Meier*. Putzen im Akkord: Fünf Tage die Woche, neun Stunden am Tag – „und was nicht in der vorgegebenen Arbeitszeit geschafft wird, muss nachge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.