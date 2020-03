Landkreis Rostock : Neunte und zehnte bestätigte Corona-Infektion in Mecklenburg-Vorpommern

Das gaben das Gesundheitsministerium und das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Nachmittag bekannt.

von svz.de

09. März 2020, 15:20 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es zwei weitere Corona-Infektionen. Ein Ehepaar (76 und 78 Jahre alt) aus dem Landkreis Rostock wurde positiv getestet. Nach der Rückkehr aus Ägypten zeigte eine der beiden Personen Symptome. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die andere Person befindet sich symptomfrei in häuslicher Isolierung.

Es handelt sich um den neunten und zehnten Fall einer Corona-Infektion in Mecklenburg-Vorpommern. Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock wird die Kontaktpersonen ermitteln und entsprechend informieren.

