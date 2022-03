Landesparteitag in Rostock : Neues Duo soll Talfahrt der Linken in MV stoppen

Die Linke in MV will sich personell neu aufstellen. Nach 20 Jahren Talfahrt soll jetzt eine neue Landesspitze die Partei erneuern. Mit Spannung wird die Debatte um den Überfall Putins auf die Ukraine erwartet.

Rostock | Mit Vanessa Müller bewirbt sich erstmals eine 21-Jährige um einen Landesvorsitz der Linken. Weiterlesen: Jung, weiblich, links: Eine 21-Jährige will Parteichefin der Linken werden Die Politik-Studentin aus Rostock will an der Seite des alten Kämpen Peter Ritter die Partei verjüngen. Der 62-Jährige war bereits von 2001 bis 2009 Landesvorsitzender...

