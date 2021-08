Schwerin : Neuer Theaterplatz unterm Druckereidach auf dem Dreesch

In Schwerin entsteht eine neue Spielstätte des Staatstheaters im Plattenbauviertel Großer Dreesch

Schwerin | Elfenbeinturm trifft Plattenbau: Das Mecklenburgische Staatstheater erschließt sich eine neue Spielstätte in Schwerin. Am Rande des Plattenbaugebietes Großer Dreesch soll in der Alten Druckerei der Schweriner Volkszeitung, einem Industriebau aus den 90er-Jahren, auf 2800 Quadratmetern Fläche eine Modellspielstätte entstehen. Klassisches Theater aus de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.