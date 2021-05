Neue Jobs : Schweizer richten in Schwerin Werk für Medizintechnik ein

Der Schweizer Medizintechnikhersteller TecMed baut in Schwerin seinen ersten Deutschland-Standort auf.

Schwerin | Ivestorenzuwachs in MV: Der Mehrheitsgesellschafter des Schweizer Medizintechnikers Ypsomed in Schwerin erweitert sein Engagement in Westmecklenburg. Firmeneigner Willy Michel will sein neues Medizintechnikunternehmen TecMed Deutschland im Großgewerbegebiet Göhrener Tannen ansiedeln. Das Unternehmen habe dazu die in der Nachbarschaft zum Ypsomed-Werk ...

