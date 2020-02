Neubrandenburg: Einbruch in Einfamilienhaus

von svz.de

12. Februar 2020, 07:38 Uhr

Am Dienstag wurde der Polizei der Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Carl-von-Linne-Straße in 17033 Neubrandenburg gemeldet.

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von 16:00 Uhr - bis 18:00 gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Haus. Im Haus wurden alle Räume nach Bargeld und Schmuck durchsucht. Des Weiteren versuchten sie im Keller einen Waffenschrank gewaltsam zu öffnen. Was ihnen aber nicht gelang. Aus dem Haus entwendeten die Täter Schmuck im Wert von bisher unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-55825224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwach der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de zu melden.