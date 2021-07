Bremen/Rostock : Neptun Werft unterstützt den Bau zweier Tanker

Die Bremer Lürssen-Werft baut für die Deutsche Marine zwei Tankschiffe und wird von der Neptun Werft tatkräftig unterstützt.

Bremen/Rostock | Das Bundesverteidigungsministerium hat einen entsprechenden Auftrag erteilt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Auftrag hat demnach ein Gesamtvolumen von 870 Millionen Euro. „Wir arbeiten bei diesem Bauprogramm eng mit der Meyer Werft zusammen, so dass neben Werftstandorten der Lürssen-Gruppe der größte Anteil dieser beiden Tanker in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.