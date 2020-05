Mecklenburg-Vorpommern : Namenslisten für Gottedienste sind aus Sicht des Datenschutzes heikel

Von Montag an sind auch Gottesdienste wieder erlaubt. Teilnehmer müssen ihren Namen hinterlassen. Landesdatenschützer fordert sorgsamen Umgang mit Listen.

von Frank Pfaff/dpa

02. Mai 2020, 12:59 Uhr

Mit Blick auf die einsetzenden Lockerungen des coronabedingten Kontaktverbots mahnt Mecklenburg-Vorpommerns Datenschutzbeauftragter einen sorgsamen Umgang mit den dabei erhobenen Personendaten an. So schreibe die vom Land erlassene Schutzverordnung unter anderem vor, alle Besucher der ab Montag wieder erlaubten Gottesdienste und Veranstaltungen von Glaubensgemeinschaften namentlich zu erfassen, sagte Heinz Müller der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin. Gleiches gelte bereits für Teilnehmer und Gäste von Gemeinde- und Stadtratssitzungen. „Unter normalen Umständen sicherlich nicht hinnehmbar. Aber, wir haben derzeit keine normalen Umstände. Und mit Hilfe dieser Namenslisten kann im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus der Weg der Ansteckung nachverfolgt werden.“

Daten nach zwei Wochen löschen

Wichtig sei daher, dass die Nutzung der Listen nur zu diesem einzigen Zweck ermöglicht werde. „Es muss genau geklärt werden, wer die Namenslisten führt und wer sie einsehen darf“, forderte Müller. Zudem müsse sichergestellt werden, dass die erhobenen Daten nach etwa zwei Wochen, der üblichen Inkubationszeit bei Corona-Infektionen, wieder gelöscht werden. „Es gibt eine klare Zweckbindung dieser Daten. Das heißt, sie dürfen nur so lange aufbewahrt werden, wie es der Zweck erfordert“, betonte Müller.

Er bedauerte, dass seine dem Landtag zugeordnete Behörde bei der Ausarbeitung der Verordnungen nicht einbezogen worden sei. Schon bei der zwischen Innen- und Gesundheitsministerium vereinbarten Weitergabe von Informationen zu infizierten Personen an die Polizei, um die Beamten bei Einsätzen gezielt schützen zu können, hatte unter anderem auch Müller interveniert. Die Regelung wurde zwischenzeitlich deutlich abgeschwächt.