Mecklenburg-Vorpommern : Deutsche-Bank-Chef Hinrich Wolff gestorben

Hinrich Wolff war für Mecklenburg-Vorpommern einer der wichtigsten Banker.

Rostock | Er war für die Wirtschaft in MV einer der wichtigsten Banker. Vergangenen Montag ist Hinrich Wolff, Chef der Deutschen Bank in MV, im Alter von 62 Jahren überraschend gestorben, teilte die Deutsche Bank am Donnerstag mit. Der gebürtige Lübecker, der bereits 1989 nach Wismar und Rostock kam, begleitete als Chef des Firmenkundengeschäfts in Rostock, Sch...

