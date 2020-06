Mecklenburg-Vorpommern : Nach den Sommerferien täglicher Unterricht für alle Schüler

Gleichzeitig werde ein Hygienekonzept für die Schulen entwickelt.

von svz.de

03. Juni 2020, 13:32 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern wird es nach den Sommerferien Anfang August einen verlässlichen und täglichen Regelunterricht für alle Schüler geben. Dies sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Mittwoch in Schwerin. Gleichzeitig werde ein Hygienekonzept für die Schulen entwickelt.

Mehr Informationen folgen in Kürze.