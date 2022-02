Experten warnen: : Nach dem Sturm kommen die Dach-Haie

Windige Geschäftemacher nutzen den Sturmschäden für Betrügereien.

Schwerin | Sturmtiefs fegen über Deutschland hinweg und richten vielfach Schäden an Häusern an. Mobile Handwerkertrupps nutzen die Not und bieten ungefragt ihre Hilfe an. Hausbesitzer sollten dabei grundsätzlich vorsichtig sein, warnt das Infocenter der R+V Versicherung. Denn manche dieser mobilen Trupps nutzen aus, dass die Eigentümer sich schnelle Hilfe wünsch...

