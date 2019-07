Lärz : Nach Obduktion: Ursache für Tod von 28-Jährigen auf der „Fusion“ noch unklar

Mann tot im Zelt auf dem Festival aufgefunden: Fremdverschulden ausgeschlossen

von Winfried Wagner

03. Juli 2019, 17:38 Uhr

Die Ursache für den Tod eines Mannes beim „Fusion“-Festival in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) ist auch nach der Obduktion weiter unklar. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch sagte, habe die Untersuchung lediglich ergeben, dass „kein Fremdverschulden“ vorliegt. Nun seien weitergehende toxikologische Analysen nötig. Damit soll geklärt werden, ob und welche Substanzen der Mann genommen haben könnte, die zum Tode geführt haben. Das geschehe im Rahmen des „Todesermittlungsverfahren“ und könne mehrere Wochen dauern.

Der 28 Jahre alte Mann aus Mainz war am Sonntag tot in einem Zelt auf dem „Fusion“-Gelände gefunden worden. Auf dem alternativen Musik- und Kulturfestival hatten von Mittwoch bis Sonntag, als in Mecklenburg-Vorpommern Temperaturen bis 37 Grad herrschten, rund 70 000 Gäste gefeiert.

