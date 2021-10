Nach drei neuen Fällen in MV : Nabu meldet Höchststand an illegalen Wolfstötungen

Die Zahl der illegal getöteten Wölfe steigt weiter an. Mit den drei Funden in MV wurde ein neuer Rekord aufgestellt.

Schwerin | Mit dem Fund von drei erschossenen Wölfen an der Elbe bei Boizenburg und in Plöwen in Vorpommern wurde ein trauriger Rekord aufgestellt. Laut Naturschutzbund (Nabu) wurde ein neuer Höchststand an illegalen Wolfstötungen in Deutschland erreicht. Elf Tiere seien in diesem Jahr bereits ohne Genehmigung getötet worden. 2020 seien es noch neun, die beiden ...

