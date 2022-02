Festspiele MV : Musiker stellen Videos für Kinder auf Youtube

Um Kindern und Jugendlichen einen ersten Einstieg in die Welt der klassischen Musik zu bieten, präsentieren Preisträger des Klassikfestivals ihre Instrumente in persönlich gestalteten Videos.

Mecklenburg-Vorpommern | In Zeiten der Pandemie haben die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern ein neues Projekt zur Musikvermittlung vorgestellt: Musiker machen jetzt Videos. Um Kindern und Jugendlichen einen ersten Einstieg in die Welt der klassischen Musik zu bieten, präsentieren Preisträger des Klassikfestivals ihre Instrumente in persönlich gestalteten Videos, die kostenfre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.