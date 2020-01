Munitionsbelastung : 27 Millionen für Kampfmittelräumung in den Wäldern in MV

Geld soll vor allem für bundeseigene Waldflächen in unmittelbarer Nähe zu Siedlungen eingesetzt werden

von Frank Pfaff/dpa

23. Januar 2020, 13:02 Uhr

Nach dem verheerenden Waldbrand im Vorjahr in Lübtheen verstärken Bund und Land ihre Bemühungen um eine schnellere Beräumung munitionsbelasteter Waldgebiete. Einer am Donnerstag in Schwerin unterzeichneten Vereinbarung zufolge stellt die zuständige Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) in den kommenden fünf Jahren 27 Millionen Euro für die Kampfmittelräumung im Nordosten bereit. Das Geld solle vor allem für bundeseigene Waldflächen in unmittelbarer Nähe zu Siedlungen eingesetzt werden, sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) nach der Unterzeichnung in Schwerin. „Wir wollen nicht noch einmal Evakuierungen erleben wie im vorigen Sommer in Lübtheen“, betonte Caffier.

Philipp Schulze/dpa

Munition im Boden erschweren Löscharbeiten bei Waldbränden

Anfang Juli hatte ein Großfeuer knapp 1000 Hektar des früheren Truppenübungsplatzes bei Lübtheen erfasst. Die starke Munitionsbelastung im Waldboden hatte die Feuerwehren bei der Brandbekämpfung erheblich eingeschränkt. Mehrere Ortschaften am Rande des inzwischen nicht mehr genutzten Militärgeländes waren vorsorglich geräumt worden.

