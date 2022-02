Klimaschutz in MV : Moorschutz kann Wasserqualität der Ostsee verbessern

Die Mehrheit der Moore in Mecklenburg-Vorpommern ist trockengelegt Das Stoppen oder Abschwächen dieses Prozesses durch Wiedervernässung gilt als wichtige Klimaschutzmaßnahme.

Siedenbollentin | Die Wasserqualität der Ostsee kann nach Aussage von Umweltschützern vom Moorschutz in Mecklenburg-Vorpommern profitieren. Trockengelegte Moore gäben nicht nur CO2 in die Luft ab, sondern setzten auch Nährstoffe frei, sagte Carl Barnick, Moorexperte der Succow Stiftung, der Deutschen Presse-Agentur. Die ganzen Nährstoffe gehen dann in die Gräben, in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.