Feine Sahne Fischfilet : „Morddrohungen? Scheißegal!“ Monchi verrät in MV erste Buchzeilen

Am 7. April erscheint Jan Gorkows Buch „Niemals satt… Über den Hunger auf´s Leben und 182 Kilo auf der Waage“. Erste Einblicke gibt der Frontsänger von Feine Sahne Fischfilet auf Youtube.

Rostock | „Ich hab immer so getan, als wäre ich 24/7 tough und hart und würde schon alles hinkriegen. Morddrohungen? Scheißegal! Peilsender unterm Auto? Scheißegal! Ist der von den Faschos oder von der Polizei? Scheißegal! (...) Nachdem ich am Montag die Leichen des Selbstmordattentats in Suruç gesehen habe, am Freitag schon wieder auf irgendeinem Festival spie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.