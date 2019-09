Mitgliederversammlung in Rostock : Freie-Wähler-Chef: Zusammenarbeit mit Bürgern für MV "bei null"

75 Mitglieder haben die Freien Wähler in MV. Gut 30 kamen am Samstag nach Rostock zur Mitgliederversammlung.

von Joachim Mangler

28. September 2019, 15:03 Uhr

Die Kooperation der Freien Wähler in Mecklenburg-Vorpommern mit den Bürgern für Mecklenburg-Vorpommern (BMV) im Landtag ist nach Einschätzung des FW-Landesvorsitzenden Gustav Graf von Westarp zum Erliegen gekommen. Es habe einen positiven Anfang gegeben, nun sei die Zusammenarbeit mit der Landtagsfraktion "bei null", sagte von Westarp am Samstag bei der Mitgliederversammlung der Freien Wähler MV in Rostock.

Keine Mitteilungen über Zukunftspläne

Im Herbst 2018 hatte sich die vierköpfige frühere AfD-Abspaltung BMV den Freien Wählern angeschlossen. Die Landtagsfraktion heißt seither Freie Wähler/BMV.

Von Westarp sagte, der Landesvorstand der Freien Wähler sei inzwischen von Fraktionssitzungen ausgeladen worden. Er habe auch keine Mitteilungen über die politischen Zukunftspläne erhalten. "Das hieß die Aufkündigung der Absprachen zur Zusammenarbeit", erklärte er den gut 30 Anwesenden.

"Diese Frage muss erlaubt sein"

Für Diskussionen sorgte die Pressemitteilung von Westarps nach Bekanntwerden der Krebserkrankung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Darin hatte er erklärt: "Die Situation unseres Landes erlaubt aber keinen Einsatz mit nur halber Kraft und unplanbaren Ausfällen der Ministerpräsidentin. Frau Schwesig sollte für die Zeit ihrer Erkrankung die Geschäfte an ihren Stellvertreter abgeben und sich ganz auf ihre Gesundung konzentrieren."

Von Westarp stellte dies am Samstag so dar, dass er die Frage gestellt habe, ob es die Erkrankung Schwesig erlaube, das Land weiter zu führen. "Diese Frage muss erlaubt sein." Er verwies unter anderem auf die Diskussionen um Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach ihren Zitteranfällen.

Kritik an Westarp von Wildt

Der Landtagsabgeordnete Bernhard Wildt, der am Samstag nicht bei der Parteiversammlung anwesend war, hatte Kritik an der Äußerung von Westarps geübt und vergangene Woche sein Amt als einer der stellvertretenden Landesvorsitzenden niedergelegt.

Er wolle so seine Distanz zum Landesvorsitzenden deutlich machen, teilte er mit. Diese Äußerung sei menschlich nicht hinnehmbar und politisch unklug.