Betriebsratswahl in MV : Mitbestimmung in Unternehmen bleibt immer öfter auf der Strecke

Wahlkampf an der Werkbank: In hunderten Firmen in MV werden derzeit neue Betriebsräte gewählt. Doch es werden immer weniger.

Schwerin | Schwerer Stand für Betriebsräte: In MV bleibt die per Gesetz garantierte betriebliche Mitbestimmung in Unternehmen der Privatwirtschaft mit mehr als fünf Beschäftigten immer öfter auf der Strecke. In den vergangen Jahren ist die Interessenvertretung auf einen Tiefpunkt gefallen. Nach drei Jahrzehnten sozialer Marktwirtschaft in MV arbeiten nicht einma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.