Leblos in der U-Bahn : Leben retten nach Herzstillstand

Herzstillstand und wie weiter? In Wismar setzen Ersthelfer der Johanniter-Unfallhilfe auf mutiges Handeln.

Wismar | Eine U-Bahnfahrt in einer deutschen Großstadt. Grelle Lichter an den Bahnsteigen wechseln im Sekundentakt mit der Tunnelbeleuchtung und einem spärlich flackernden Licht im Wagon. Plötzlich liegt eine Person leblos am Boden. Herzstillstand! Was im „Erste–Hilfe–Trainings–Truck“ vor der Markthalle Wismar sehr authentisch abläuft, passiert täglic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.