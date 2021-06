Lerndefizite durch Corona : Mit 38 Millionen Euro soll der Neustart an den Schulen in MV gelingen

Linke sieht Schulen in MV nur unzureichend vorbereitet, durch die Corona-Pandemie entstandene Lerndefizite bei Schülern auszugleichen.

Schwerin | Da hatte sich offenbar einiges aufgestaut bei der Bildungsexpertin und Fraktionsvorsitzenden der Linken. In der Debatte um den Neustart der Schulen nach der Corona-Krise polterte Simone Oldenburg: "Da schwillt mir der Kamm." Nach Auffassung der Linkenpolitikerin sind die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern nur unzureichend darauf vorbereitet, die in der...

