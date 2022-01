Prozess in Waren : Missbrauchsvorwurf: Freispruch für Kita-Praktikant

Ein Prozess wegen Kindesmissbrauchs in einer Kita ist am Amtsgericht in Waren an der Müritz mit einem Freispruch für den Angeklagten zu Ende gegangen.

Waren | Eine sexuelle Handlung habe dem 36-Jährigen nicht nachgewiesen werden können, sagte Richterin Alexandra Sprigode-Schwencke am Montag in der Urteilsbegründung. Es könne sein, dass der Mann die Vierjährige im Oktober 2020 während der Mittagsruhe am Po berührt habe. Aber wenn dies so war, dann sei unklar, ob das wirklich auf der Haut passierte und es war...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.