Mirow : Kanufahrer kentern bei Sturmböe – Großvater in Lebensgefahr

Bei starkem Wind sind am Montag drei Urlauber aus Hessen mit einem Kanu auf dem Woterfitzsee nördlich von Mirow (Mecklenburgische Seenplatte) gekentert.

Mirow | Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Dienstag erklärte, bekam ein 58-jähriger Mann dabei solche gesundheitlichen Probleme, dass er von anderen Kanufahrern und einem Notarzt wiederbelebt werden musste. Der Mann, der keine Rettungsweste trug, sei in eine Neubrandenburger Klinik gebracht worden. In dem Kanu waren noch seine 29-jährige Tochter u...

