Live aus der Staatskanzlei : Ministerpräsidentin Schwesig äußerte sich zum Arbeitsmarkt in Coronazeiten

Vorsitzende der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit Margit Haupt-Koopmann stand ebenfalls Rede und Antwort.

04. Februar 2021, 11:05 Uhr

Schwerin | Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und die Vorsitzende der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit Margit Haupt-Koopmann gaben heute im Anschluss an das virtuelle 17. Arbeitsmarktfrühstück in der Staatskanzlei Pressestatements zum Thema „Arbeitsmarkt in Coronazeiten“ ab.

Die Ministerpräsidentin beantwortete auch Fragen zu den Ergebnissen des gestrigen Koalitionsausschusses auf Bundesebene.