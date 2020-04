Live-Chat zur Corona-Krise in MV : Bildungsministerin Bettina Martin beantwortet Ihre Fragen

Fragen rund ums Thema Bildung können Sie diese Woche loswerden.

von svz.de

14. April 2020, 14:30 Uhr

Was kommt nach der Corona-Krise? Wann fängt die Schule wieder an? Wird es Etappen-Unterricht geben? Schule auf Abstand? Und: Abi-Prüfungen in drei Wochen? Schon regen sich Proteste!

Wir fragen die Bildungsministerin. Sie, liebe Leserinnen und Leser, Schüler, Eltern, Lehrer stellen die Fragen. Welche Antworten hat Ministerin Bettina Martin?

Am Donnerstag, den 16. April, stellt sich die Ministerin Ihren Fragen von 11 bis 12 Uhr im Video-Live-Chat. Vorab können Sie Fragen an die Mailadresse redaktion@medienhausnord.de schicken. Sie können sie aber selbstverständlich auch direkt während des Chats stellen.

In der vergangenen Woche beantworteten bereits Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Innenminister Lorenz Caffier und Sozialministerin Stefanie Drese Ihre Fragen. Die Videos dazu finden Sie hier: Minister aus MV im Live-Chat.