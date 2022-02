Beratungsstellen warnen : Mindestens 3700 Kinder in MV leiden unter suchtkranken Eltern

Alkoholismus in Familien schädigt auch die Kleinsten in der Gesellschaft. Laut Schätzungen sind mindestens 3700 Kinder in MV von der Sucht der Eltern betroffen. Die Schäden bleiben ein Leben lang.

Schwerin | Lilly (Name geändert) in Schwerin war 10 Jahre alt, als sich ihre Eltern trennten. Der Vater brach jeden Kontakt ab, die Mutter begann zu trinken. „Trotzdem fiel Lilly in der Schule nicht auf, wirkte nie verwahrlost, sie war früh selbstständig“, erzählt Birgit Grämke von der Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen MV (Lakost). Als Lilly 13 Jahre al...

