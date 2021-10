Millioneninvestition in MV : In Holthusen werden alte Gipskartonplatten wiederverwertet

Entsorgungsdienstleister errichten in Mecklenburg-Vorpommern die erste Gipsrecyclinganlage Norddeutschlands.

Schwerin | Mehr Umweltschutz auf der Baustelle: In MV wird die erste Recyclinganlage für die Aufbereitung von alten Gipskartonplatten in Norddeutschland gebaut. Die Entsorgungsdienstleister Buhck Gruppe und Otto Dörner wollen in Holthusen bei Schwerin für drei Millionen Euro eine Gipskarton-Recycling-Anlage aufbauen, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. In...

