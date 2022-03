Ukraine-Krieg : Mehr unregistrierte Kriegs-Flüchtlinge in MV als angenommen

4500 Menschen aus der Ukraine sind in MV bislang in staatlichen Unterkünften untergebracht. Viele Geflüchtete haben auch privat ein Obdach gefunden. Deren Zahl hat man offenbar unterschätzt, räumt der Innenminister ein.

Schwerin | Der Appell aus Mecklenburg-Vorpommern an den Bund für bessere Absprachen bei der Verteilung und Zuweisung von Ukraine-Flüchtlingen hat offenbar gefruchtet: „Die Kommunikation und Zusammenarbeit hat sich massiv verbessert“, teilte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Mittwochnachmittag mit. Das Meldemanagement über die Gruppen, die an einem bestimmte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.