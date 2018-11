Investitionen : Mehr als 70 Millionen Euro für Forschung und Städtebau in MV

Zwei neue Forschungsinstitute, die Sanierung zweier Schlösser, Denkmalpflege und Städtebau - der Bund verteilt viel Geld im Nordosten.

von Hannes Stepputat

09. November 2018, 13:10 Uhr

Aus dem Bundeshaushalt des nächsten Jahres werden mehr als 70 Millionen Euro für Forschung und Städtebau in den Nordosten fließen. Allein für die Stadtentwicklung in Rostock sollen 25 Millionen investiert werden, erklärte der haushaltspolitische Sprecher der CDU, Eckhardt Rehberg, der auch Chef der Landesgruppe MV im Bundestag ist. Rostock soll damit zu einer von drei städtebaulichen Modellregionen in Deutschland werden. „Mit den Bundesmitteln soll und wird Rostock auch als Austragungsort der Bundesgartenschau Vorzeigeprojekte entwickeln, die wegweisend für die ganze Bundesrepublik sein werden“, sagte Rehberg.

Maritime Technologien werden gefördert

Für weitere 24 Millionen Euro aus Berlin soll ebenfalls in Rostock ein drittes Fraunhofer-Forschungsinstitut entstehen. Im Ocean Technology Center sollen neue Technologien aus den Bereichen Unterwasser und Häfen, Schifffahrt und Schiffbau schnell in die Praxis überführt werden. „Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit Deutschlands im Bereich maritimer Technologien gezielt zu stärken“, sagte Rehberg. Unter anderem soll dazu eine Unterwassertestinfrastruktur entstehen. Das Land schießt den Angaben zufolge weitere 18 Millionen Euro dazu.

Luft- und Raumfahrt profitiert

In Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) soll ein neues Institut des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) für Weltraumwetter entstehen, das jährlich mit sechs Millionen Euro vom Bund gefördert wird. Das DLR-Institut zur Beobachtung und Vorhersage des Weltraumwetters soll Echtzeitdaten etwa für den Deutschen Wetterdienst oder Betreiber von Satelliten bereitstellen, sagte Rehberg. Die Erstfinanzierung in Höhe von zehn Millionen Euro übernehme das Land.

Schloss und Meeresmuseum erhalten Geld

Zudem sind im Haushalt 20 Millionen Euro zur Sanierung des Schlosses Ludwigsburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) eingeplant, teilte der Vorsitzende des Fördervereins Sascha Ott mit. Die Summe werde entsperrt, wenn ein endgültiges Sanierungskonzept des Landes vorliegt. Ott ist wie Rehberg stellvertretender CDU-Landesvorsitzender.

Bereits am Donnerstag hatten Rehberg und die Stralsunder SPD-Abgeordnete Sonja Steffen mitgeteilt, dass die Bundesförderung für den Umbau des Stralsunder Meeresmuseums um fünf Millionen auf 19,5 Millionen erhöht werde. Außerdem soll der Wiederaufbau des Wasserschlosses Divitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit zehn Millionen Euro und die Sanierung einer 700 Jahre alten Kirche in Blankenhagen mit 68 000 Euro unterstützt werden.