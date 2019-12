Mecklenburg-Vorpommern : Mehr Wohngeld vom neuen Jahr an

Die Einkommensgrenze werde angehoben. Dann könnten mehr Haushalte den Zuschuss beantragen und erhalten.

von Frank Pfaff/dpa

20. Dezember 2019, 17:21 Uhr

Von der zum 1. Januar 2020 wirksamen Wohngelderhöhung profitieren nach den Worten von Landesbauminister Christian Pegel (SPD) nicht nur bisherige Bezieher. Da die Einkommensgrenze angehoben werde, könnten dann mehr Haushalte den Zuschuss beantragen und erhalten. „Es ist die erste Anhebung des Wohngelds seit vier Jahren“, teilte Pegel am Freitag mit.

Nach seinen Angaben haben im Jahr 2018 in Mecklenburg-Vorpommern knapp 23.000 Haushalte Wohngeld bezogen. Der einkommensabhängige Anspruch habe durchschnittlich bei 121 Euro im Monat gelegen. Die vom Bund beschlossene Erhöhung orientiere sich an der allgemeinen Entwicklung von Mieten und Einkommen.

An Mieten und Einkommen angepasst

Mit Wohngeld werden einkommensschwache Haushalte, die mit Geld knapp über Hartz-IV-Niveau auskommen müssen, unterstützt. Bund und Länder tragen die Kosten je zur Hälfte. Drei Viertel der Empfänger bekamen 2017 weniger als 200 Euro im Monat.

Nach Berechnungen im Auftrag des Bundesinnenministeriums sollen rund 660.000 Haushalte in Deutschland von der Reform profitieren, darunter 180.000 Haushalte, die derzeit kein Wohngeld erhalten. Bedürftige Zwei-Personen-Haushalte, die derzeit im Schnitt 145 Euro Wohngeld im Monat bekommen, sollen demnach künftig 190 Euro erhalten, also etwa 30 Prozent mehr. Zudem soll der Satz künftig alle zwei Jahre an die Entwicklung von Mieten und Einkommen angepasst werden.

Laut Pegel sind für 2020 insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro für das Wohngeld eingeplant. Auf Mecklenburg-Vorpommern entfallen nach seinen Angaben knapp 40 Millionen Euro.

