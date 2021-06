Mehr Solarparks in Planung : MV will auf mageren Äckern künftig Strom ernten

Mecklenburg-Vorpommern will mehr. Und zwar mehr Photovoltaikanlagen. Für die Genehmigung gibt es klare Kriterien.

Schwerin | Obwohl Mecklenburg-Vorpommern mit 1893 Stunden Sonne im Jahr nur im deutschen Mittelfeld liegt, will es beim Solarstrom deutlich zulegen: In der Gemeinde Kuchelmiß plant eine Firma aus Rostock westlich und östlich der A 19 auf einer 130 Hektar großen Freifläche eine große Photovoltaik-Anlage. In Pinnow bei Schwerin wird gerade über eine Flächen mit 20...

