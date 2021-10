Neuer Bahn-Fahrplan : Mehr ICE-Verbindungen an die Ostsee

Die Deutsche Bahn baut nach eigenen Angaben Zugverbindungen zu beliebten Ostsee-Bädern in Mecklenburg-Vorpommern aus.

Schwerin | So sei es künftig möglich, von Köln aus täglich mit dem ICE umsteigefrei über Hannover und Berlin nach Binz zu reisen. Von Montag bis Samstag verkehre zudem ein ICE-Zugpaar auf der Strecke Binz-Hamburg-Hannover-Frankfurt/M.-Karlsruhe, teilte die Bahn am Donnerstag mit. Tagesausflüge von Berlin nach Binz seien vom Frühjahr an samstags mit einem Morgenz...

