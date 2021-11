Impfkampagne gegen Corona : Mediziner in MV schaffen 40.100 Impfungen in drei Tagen

Einschränkungen gegen Ungeimpfte zeigen Wirkung. 7550 holten sich in dieser Woche in MV ihren ersten Piks gegen Corona.

Schwerin | Entspannte Atmosphäre am Donnerstag im Impfstützpunkt in der Schweriner Sport- und Kongresshalle. „Ich habe keine 15 Minuten gewartet“, sagte eine Schwerinerin, die sich ihre dritte Impfung geholt hatte und die Halle gerade verlassen wollte. Nur wer einen Termin hatte, wurde geimpft. Den hatte die Frau am Dienstag nach drei Versuchen über eine Hotline...

