Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin : Gesellschafter dringen auf Ende im Theater-Streit

Seit gut einem Jahr rumort es am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin. Die Belegschaft moniert den Führungsstil von Intendant Tietje und dessen Spielplangestaltung. Die Gesellschafter wollen das Theater-Flaggschiff des Landes wieder in ruhiges Fahrwasser bringen.

von Frank Pfaff

20. Dezember 2018, 07:12 Uhr

Die Gesellschafter des Mecklenburgischen Staatstheaters in Schwerin dringen auf eine rasche Beilegung der Führungskrise am Haus. Dazu hatten sie in der Vorwoche von Generalintendant Lars Tietje ein Maßnahmenpaket zur Befriedung der Lage verlangt. Tietje will heute gemeinsam mit Vertretern des Betriebsrats die zur Verbesserung des Klimas vereinbarten Schritte erläutern.

Intendant Tietje ist die Schlüsselfigur im Streit

In mehreren Schreiben hatten Mitglieder verschiedener Sparten Vorwürfe gegen Tietje, der auch Geschäftsführer ist, erhoben. Kritik gab es unter anderem an Spielplangestaltung, Personalentscheidungen und fehlender Kommunikation. Dem Vernehmen nach gingen auch die Zuschauerzahlen an den Spielstätten in Schwerin und Parchim zurück.

Unter dem Vorsitz von Kulturministerin Birgit Hesse (SPD) waren am vergangenen Dienstag die Gesellschafter zu einem Krisentreffen in Schwerin zusammengekommen. Neben dem Land als Hauptgesellschafter (75 Prozent) halten die Landeshauptstadt Schwerin und der Landkreis Ludwigslust-Parchim (je 10 Prozent) sowie die Stadt Parchim (5 Prozent) Anteile an der Theater gGmbH. Zu dem am Dienstag beschlossenen Fünf-Punkte-Plan gehören auch eine Mitarbeiterbefragung und ein Führungskräftecoaching. Beides solle unter Hinzuziehung externer Fachleute ablaufen und bis März Ergebnisse bringen.

