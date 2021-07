Corona-Impfkampagne : Mecklenburgische Seenplatte schickt ersten Impfbus über die Dörfer

Um die Corona-Impfquote zu erhöhen, fährt im dünn besiedelten Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ein erster Impfbus über die Dörfer.

Neubrandenburg | Start wird am 4. August in Penzlin sein, wie eine Kreissprecherin am Mittwoch sagte. In dem Bus, der in einer Art Stundentakt vier weitere Orte anfährt, können sich Interessierte ohne Termin gegen Covid-19 impfen lassen. Die Zweitimpfung soll am 1. September auf der gleichen Route möglich sein.„Unser Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zu im...

