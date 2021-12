Prognose : Mecklenburg-Vorpommern zu Weihnachten weitgehend weiß

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Großteil des Nordostens weiße Weihnachten angekündigt.

Schwerin | Nach Schneefällen ab Donnerstagnachmittag und die Nacht zum Freitag hindurch werde der Schnee voraussichtlich in weiten Teilen des Landes liegen blieben, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Vor allem im Westen und Südwesten des Landes wurde demnach allerdings Tauwetter erwartet, so dass der Schnee hier wieder verschwinden könne. Der Sprecher rechnete...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.