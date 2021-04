Mecklenburg-Vorpommern : Land zahlt Geld für Schäden durch Kegelrobben

Sie sind keinesfalls Schädlinge, aber dennoch eine Konkurrenz zur Fischerei – die Kegelrobben.

Mecklenburg-Vorpommern | Für Schäden am Fang oder an Netzen durch Kegelrobben haben Fischer in Mecklenburg-Vorpommern bisher rund 13 500 Euro beim Land beantragt. Bislang seien vier Anträge eingegangen, teilte das Landwirtschaftsministerium von Mecklenburg-Vorpommern auf Anfrage mit. In einem Fall seien bereits rund 2300 Euro ausgezahlt worden. Das Land hatte im Frühjahr 2020...

