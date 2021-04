Corona-Krise : Mecklenburg-Vorpommern stellt weitere 100 Millionen Euro Wirtschaftshilfen bereit

Das Land greift der coronageplagten Wirtschaft in MV weiter unter die Arme.

Schwerin | Weitere Millionenhilfen für die coronageplagte Wirtschaft in MV: Das Land stellt zusätzlich rund 100 Millionen Euro bereit, teilten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Montag nach einem weiteren Wirtschaftsgipfel in Schwerin mit. Neue Wirtschaftshilfen, Aktuelle Corona-Lage - Die Ergebnisse des Wir...

