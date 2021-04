Lehrermangel : Mecklenburg-Vorpommern braucht 600 bis 800 neue Lehrer pro Jahr

Laut neuer Prognose bleibt der Fachkräftebedarf an den Schulen in den nächsten fünf Jahren hoch, viele Lehrer gehen in den Ruhestand.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern muss in den kommenden fünf Jahren jeweils zwischen 600 und 800 Lehrer pro Schuljahr einstellen. Das geht aus der aktuellen Lehrerbedarfsprognose für die Jahre 2021 bis 2035 hervor, die am Dienstag im Kabinett vorgestellt wurde. Nach den ersten fünf Jahren wird ein leichtes Absinken erwartet, das nach langfristigen Prognosen a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.