Mecklenburg-Vorpommern : Wer ist Ostdeutscher? - Grüne: Jüngere nicht ausblenden

von Iris Leithold

22. Januar 2019, 13:57 Uhr

Über die Frage, wer als Ostdeutscher gilt, ist in Mecklenburg-Vorpommern eine Diskussion entbrannt. Anlass ist eine Kleine Anfrage der Linken-Landtagsfraktion in Schwerin zum Anteil Ostdeutscher an wichtigen Posten der Landesverwaltung, wie Minister, Staatssekretäre, Hochschulrektoren oder Geschäftsführer von Unternehmen mit Landesbeteiligung. Als Ostdeutscher soll dabei nach Ansicht der Linken nur gelten, wer bis zum 31. Dezember 1975 in der DDR geboren wurde und dort bis 1989 oder kurz davor gelebt hat.

Das rief die Grünen-Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern, Claudia Müller, auf den Plan. „Ich bin demnach keine Ostdeutsche“, sagte die Sprecherin der Landesgruppe Ost der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen am Dienstag. Sie ist Jahrgang 1981.

Bewerbung mit westdeutscher Adresse

Die von den Linken gewählte Definition sei abstrus. „Mit dieser Definition würde sich die Forderung nach angemessener Besetzung von Führungspositionen mit ostdeutschen Persönlichkeiten ja von selbst erledigen, weil nur diejenigen betrachtet werden, die in einer bestimmten Generation sind.“ Der Linken liege offensichtlich wenig an den jüngeren Generationen und deren Herausforderungen.

Müller schilderte, wie sie selbst ihre Herkunft aus Ostdeutschland als Malus erlebte, als sie sich um einen Praktikumsplatz in einem großen süddeutschen Unternehmen bewarb. „Ich schickte die Bewerbung mit meiner Stralsunder Adresse und bekam eine Absage. Zwei Wochen später schickte ich dieselbe Bewerbung von der Adresse meines Vaters, der damals in Hamburg arbeitete, noch einmal und wurde zum Gespräch eingeladen.“

