Mecklenburg-Vorpommern : So verlief der Streik im Nahverkehr

Knapp 1500 Beschäftigte legten am Donnerstag ihre Arbeit nieder.

von svz.de

23. Januar 2020, 18:14 Uhr

Vor einer Woche hatten Busfahrer den öffentlichen Personennahverkehr für sechs Stunden lahmgelegt. Am Donnerstag folgte wieder ein Warnstreik. Busse und Straßenbahnen blieben diesmal den ganzen Tag in den Depots. Betroffen waren hauptsächlich Schüler.

Der Grund: der Tarifkonflikt im Nahverkehr. Gewerkschaften und Arbeitgeber konnten sich auch in einer zweiten Verhandlungsrunde nicht auf eine Erhöhung der Löhne für die Bus- und Straßenbahnfahrer einigen.

Knapp 1500 Beschäftigten aller kommunalen Nahverkehrsgesellschaften wie die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP), Nahbus Nordwestmecklenburg, Rebus Regionalbus Rostock und die Rostocker Straßenbahn AG legten die Arbeit nieder. Der Streik solle noch bis zum Ende des Betriebstages erfolgen und könne in einigen Fällen bis in die frühen Morgenstunden am Freitag dauern, wie der Landesstreikleiter von Verdi am sagte.

So verlief der Streik in Ihrer Region:

>> Nordwestmecklenburg: Busse von Nahbus blieben wieder stehen

>> Hagenow/Tripkau/Picher: Busfahrer stellten Eltern vor Herausforderungen

>> Ludwigslust: Zweiter Streik der VLP-Fahrer innerhalb von acht Tagen

>> RSAG-Streik in Rostock: Kampf um Lohngerechtigkeit geht in die zweite Runde

>> Rebus in Güstrow: Busstreik „unverhältnismäßig und unangebracht“