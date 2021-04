Mecklenburg-Vorpommern : Polizei stoppt hunderte Touristen bei der Einreise

Ein Osterspaziergang an der Ostsee? Das bleibt nur Einheimischen in MV erlaubt, Touristen werden des Landes verwiesen.

Schwerin | Das verlängerte Osterwochenende wollten nicht nur die Einheimischen für einen Besuch an der mecklenburgischen Ostseeküste nutzen, sondern auch Touristen und Tagesausflügler aus anderen Bundesländern. Diesen ist allerdings die Einreise zu touristischen Zwecken untersagt. Hunderte illegale Einreisen So hat die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern am ...

